Кудряшов: я уже падал и поднимался, спасибо всем за поддержку

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов прокомментировал поражение от кубинца Юниера Дортикоса в четвертьфинале Всемирной суперсерии, поблагодарив болельщиков за поддержку. Кубинец победил российского бойца нокаутом во втором раунде.



«Спасибо всем за поддержку. Я извиняюсь, что не оправдал ваших надежд, или оправдал! Но я уже падал и поднимался, наверное, мой жизненный путь по-другому не складывается. Ещё раз всех благодарю!



Я расстроен, был очень хорошо готов и уверен в победе», — написал Кудряшов в своём «инстаграме».

Дмитрий Кудряшов проиграл нокаутом Юниеру Дортикуосу в 1/4 WBSS