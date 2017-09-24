Дортикос: думал, бой продлится немного дольше

Чемпион мира по версии WBA Regular Юниер Дортикос (22-0, 21 КО) прокомментировал победу над Дмитрием Кудряшовым (21-2, 21 КО) в четвертьфинальном поединке Всемирной суперсерии бокса.

«Думал, что поединок продлится немного дольше, но когда я поймал его правым в челюсть, то игра была окончена. Мой план заключался в использовании правой руки, я работал над этим каждый день. Мне хотелось показать побольше навыков, но я победил нокаутом, так что я доволен. Я собирался принести на ринг настоящее землетрясение и ураган, и я это сделал», — цитирует кубинца Ringtv.