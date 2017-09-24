Рябинский: у Кудряшова были шансы в бою с Дортикосом

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился впечатлениями от четвертьфинального поединка Всемирной суперсерии бокса между Дмитрием Кудряшовым и Юниером Дортикосом, в котором россиянин проиграл нокаутом уже во втором раунде.

«Шансы, конечно, были. Оба парня являются ярко выраженными нокаутёрами, кто первым попадает, тот и заканчивает бой. Первым попал Дортикос, это был хороший и плотный удар. Что Кудряшов сделал не так, судить не берусь, пусть тренерская команда отвечает на этот вопрос.

Мы понимали, что этот бой закончится нокаутом в ту или иную сторону, очевидно, что это была бы первая половина боя", — цитирует Рябинского ТАСС.