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Bellator 183: Фрейре победил Хендерсона, Дэйли нокаутировал Ларкина

24 сентября 2017, воскресенье. 09:37 Бокс/ММА

В ночь с 23 на 24 сентября в Сан-Хосе (Калифорния, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 183.

Главным его событием стала встреча между бывшим чемпионом UFC Беном Хендерсоном и Патрики Фрейре. Победу в нём раздельным решением судей одержал Фрейре. Из других результатов турнира стоит выделить победу Пола Дэйли, который нокаутировал Лоренца Ларкина, а также дебютный поединок в Bellator Роя Нельсона, справившегося с Хави Айялой.

Bellator 183:

Патрики Фрейре — Бен Хендерсон — победа Фрейре раздельным решением судей
Пол Дэйли — Лоренц Ларкин — победа Дэйли нокаутом во втором раунде
Рой Нельсон — Хави Айяла — побед Нельсона единогласным решением судей
Гоити Ямаучи — Адам Пикколотти — победа Ямаучи удушающим приёмом в первом раунде
Тони Джонсон — Майк Ортега — победа Джонсона нокаутом во втором раунде
Кэйтлин Нейл — Брук Майо — победа Нейл единогласным решением судей
Брэндон Лароко — Гастон Боланьос — победа Лароко удушающим приёмом во втором раунде
Джамелин Нивейра — Корина Эррера — победа Нивейры единогласным решением судей
Фернандо Гонсалес — Александр Лопес — победа Гонсалеса раздельным решением судей
Рикардо Васкес — Джастин Тенедора — победа Васкеса удушающим приёмом в первом раунде
Джей Джей Оканович — Луис Жарегуи — победа Окановича удушающим приёмом в первом раунде
Даниэль Гонсалес — Энтони Кастрехон — победа Гонсалеса нокаутом в первом раунде

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Bellator Рой Нельсон
Новости. Бокс/ММА
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