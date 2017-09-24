Bellator 183: Фрейре победил Хендерсона, Дэйли нокаутировал Ларкина

В ночь с 23 на 24 сентября в Сан-Хосе (Калифорния, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 183.

Главным его событием стала встреча между бывшим чемпионом UFC Беном Хендерсоном и Патрики Фрейре. Победу в нём раздельным решением судей одержал Фрейре. Из других результатов турнира стоит выделить победу Пола Дэйли, который нокаутировал Лоренца Ларкина, а также дебютный поединок в Bellator Роя Нельсона, справившегося с Хави Айялой.

Bellator 183:

Патрики Фрейре — Бен Хендерсон — победа Фрейре раздельным решением судей

Пол Дэйли — Лоренц Ларкин — победа Дэйли нокаутом во втором раунде

Рой Нельсон — Хави Айяла — побед Нельсона единогласным решением судей

Гоити Ямаучи — Адам Пикколотти — победа Ямаучи удушающим приёмом в первом раунде

Тони Джонсон — Майк Ортега — победа Джонсона нокаутом во втором раунде

Кэйтлин Нейл — Брук Майо — победа Нейл единогласным решением судей

Брэндон Лароко — Гастон Боланьос — победа Лароко удушающим приёмом во втором раунде

Джамелин Нивейра — Корина Эррера — победа Нивейры единогласным решением судей

Фернандо Гонсалес — Александр Лопес — победа Гонсалеса раздельным решением судей

Рикардо Васкес — Джастин Тенедора — победа Васкеса удушающим приёмом в первом раунде

Джей Джей Оканович — Луис Жарегуи — победа Окановича удушающим приёмом в первом раунде

Даниэль Гонсалес — Энтони Кастрехон — победа Гонсалеса нокаутом в первом раунде