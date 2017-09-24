Джейкобс проведёт поединок с Ариасом

Бывший чемпион мира в среднем весе Дэниел Джейкобс (32-2, 29 КО) проведёт следующий поединок 11 ноября в андеркарте встречи между Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом. Противостоять американцу будет Луис Ариас (18-0, 9 КО), сообщает BoxingScene.

Для Джейкобса это будет первый поединок после поражения от Геннадия Головкина в марте этого года. Что касается Ариаса, то он предыдущую встречу провёл в июне в андеркарте боя Андре Уорд — Сергей Ковалёв. Тогда Ариас одержал победу техническим нокаутом над россиянином Арифом Магомедовым.