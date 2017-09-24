Паркер: мои удары были тяжелее, чем у Фьюри

Чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер прокомментировал успешную защиту титула в бою с Хьюи Фьюри. По мнению новозеландца, добыть успех ему во многом помогли более мощные атаки.

«Я чувствую, что выиграл поединок. Я очень счастлив, что вернусь в Новую Зеландию с титулом. Фьюри двигался очень хорошо, но я оказывал давление и доносил до него более тяжёлые удары. Мне кажется, этот бой открыл мне дорогу для боёв в Великобритании. Я в восторге от мысли, что вернусь сюда для проведения ещё более грандиозных боёв», — цитирует Паркера Ringtv.