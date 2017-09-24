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Команда Х. Фьюри намерена оспорить результат боя с Паркером

24 сентября 2017, воскресенье. 11:53 Бокс/ММА

В ночь с 23 на 24 сентября в Манчестере состоялся титульный поединок между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозефом Паркером и Хьюи Фьюри. По его итогам победу одержал новозеландец. Двое судей увидели убедительную победу Паркера, ещё один судья посчитал поединок ничейным.

После оглашения результатов промоутер Фьюри, Мик Хеннесси, дал понять, что недоволен решением судей и заявил о намерении опротестовать его.

«Это коррупция на самом высоком уровне. Я думал, что мы увидели абсолютный мастер-класс, который чем-то напоминал поединки Али. Паркер даже не боксировал. Это одно из худших решений, которое я когда-либо видел. Фьюри выступил прекрасно, и я не понимаю, почему судьи ограбили этого парня. Это отвратительно. Я немедленно отправлю апелляцию и оспорю это решение», — приводит слова промоутера Fightnews.

Источник: Fightnews Сообщить об ошибке
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Джозеф Паркер
Новости. Бокс/ММА
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