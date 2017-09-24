Кудряшов: у меня нет оправданий

Российский боксёр первого тяжёлого веса Дмитрий Кудряшов прокомментировал своё поражение в четвертьфинальном поединке Всемирной суперсерии с Юниером Дортикосом.

«Я очень расстроен, так как я был очень хорошо подготовлен. Мы выступаем в первом тяжёлом весе, где всё может решить один удар. Он нанёс этот удар, и у меня нет оправданий. Я думал, что сумею подняться на счёт восемь, но рефери решил остановить встречу. Рефери знает, когда нужно вмешаться, так что я согласен с ним.

При всём уважении к Дортикосу я ожидал сегодня победы, но мне нужно отдать должное оппоненту", — приводит слова Кудряшова BoxingScene.