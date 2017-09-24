Линарес: следующий бой хочу провести с Гарсией

Чемпион мира по версии WBA Super Хорхе Линарес прокомментировал победу в поединке с Люком Кэмпбеллом, которую он одержал в ночь с 23 на 24 сентября в Калифорнии. Также венесуэлец поделился дальнейшими карьерными планами.

«Я провёл хороший бой. В пятом раунде у меня были проблемы, но я преодолел их. У меня отличная связь с моей командой и тренером, и мы продолжаем тяжело работать. Что касается следующего поединка, я бы хотел встречи с Майки Гарсией», — цитирует Линареса BoxingScene.

Майки Гарсия является чемпионом мира в лёгком весе по версии WBC, потому поединок с ним может получить статус объединительного. Однако сам Гарсия рассматривает варианты проведения боя с Теренсом Кроуфордом и Мигелем Котто, которые выступают в других весовых категориях.