Команды Альвареса и Головкина начали переговоры о втором бое

16 сентября в Лас-Вегасе состоялся поединок за титул чемпиона мира в среднем весе между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Яркое противостояние завершилось вничью, после чего практически сразу было заявлено о скором повторном поединке боксёров.

Президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес, под флагом которой выступает Сауль Альварес, заявил, что переговоры о второй встрече между Головкиным и Канело уже стартовали.

«Мы уже начали переговоры с людьми Головкина, с менеджером Томом Лёффлером. Мы думаем, что бой может состояться в мае, это хорошее время для США, но мы не исключаем и вариант с мартом. Посмотрим, к чему мы придём. Что касается первого боя, то, на мой взгляд, Альварес победил, взяв 8 раундов», — цитирует Гомеса BoxingScene.