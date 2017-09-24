Джейкобс подписал контракт с HBO и Matchroom

Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Дэниел Джейкобс (32-2, 29 КО) подписал контракт с телеканалом HBO и британским промоутером Эдди Хирном, представляющим компанию Matchroom, сообщает BoxingScene. Соглашение рассчитано на несколько поединков.



Предполагается, что соглашение с HBO поможет Джейкобсу в его погоне за матчем-реваншем с обладателем поясов чемпиона мира по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным, от которого он потерпел поражение по очкам в марте текущего года.



На 11 ноября у Джейкобса запланирован бой с Луисом Ариасом (18-0, 9 КО) в андеркарде встречи между Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом.