Карл Фрэмптон подписал контракт с Фрэнком Уорреном

Бывший чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBA Карл Фрэмптон подписал контракт с известным британским промоутером Фрэнком Уорреном. Боксёр официально подтвердил заключение соглашение и считает, что оно позволит ему заполучить громкие поединки.



«Эта сделка, которая, как я считаю, даст мне лучший шанс заполучить большие бои. Мне гарантировано, что я буду драться на стадионе «Уиндзор Парк» (в Белфасте) следующим летом.



Я отчаянно хочу провести поединок до Рождества и могу подтвердить, что буду биться в Белфасте», — цитирует Фрэмптона BoxingScene.



Последний раз британец выходил на ринг в январе против Лео Санта-Круса, которому проиграл титул WBA, потерпев поражение по очкам.