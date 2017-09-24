Рябинский: злые люди у нас, не прощают ошибок и поражений никому

Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский пристыдил критикующих Дмитрия Кудряшова после досрочного поражения россиянина от кубинца Юниера Дортикоса в четвертьфинальном поединке турнира WBSS.



«Ну что? Пока Дима побеждал, был для вас герой, а стоило проиграть, сразу начали поливать грязью. Хороши же вы, поклоннички бокса! Злые люди у нас. Не прощают ошибок и поражений никому. Без поражений нет побед. Не ошибаются и не проигрывают только бездельники. Такие дела, дорогие вы мои чемпионы всего и вся», — написал Рябинский в своём «инстаграме».