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Рябинский: злые люди у нас, не прощают ошибок и поражений никому

24 сентября 2017, воскресенье. 22:05 Бокс/ММА

Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский пристыдил критикующих Дмитрия Кудряшова после досрочного поражения россиянина от кубинца Юниера Дортикоса в четвертьфинальном поединке турнира WBSS.

«Ну что? Пока Дима побеждал, был для вас герой, а стоило проиграть, сразу начали поливать грязью. Хороши же вы, поклоннички бокса! Злые люди у нас. Не прощают ошибок и поражений никому. Без поражений нет побед. Не ошибаются и не проигрывают только бездельники. Такие дела, дорогие вы мои чемпионы всего и вся», — написал Рябинский в своём «инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Андрей Рябинский Дмитрий Кудряшов — боксёр
Новости. Бокс/ММА
24 сентября 2017, воскресенье
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12:20 Кэмпбелл: думал, что победил Линареса
11:53 Команда Х. Фьюри намерена оспорить результат боя с Паркером
11:27 Паркер: мои удары были тяжелее, чем у Фьюри
10:56 Джейкобс проведёт поединок с Ариасом
10:37 Баду Джек отказался от титула WBA, промоутерские торги с Биволом отменены
10:11 Линарес справился с Кэмпбеллом, сохранив чемпионский титул
09:37 Bellator 183: Фрейре победил Хендерсона, Дэйли нокаутировал Ларкина
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09:17 Дортикос: думал, бой продлится немного дольше
08:27 Кудряшов: я уже падал и поднимался, спасибо всем за поддержку
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23 сентября 2017, суббота
23:58 Паркер: Великобритания – главная сцена для тяжеловесов, и я хочу стать её частью
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20:36 Чахкиев объявил о завершении карьеры
19:37 Дигейл хочет встретиться с победителем Всемирной суперсерии
18:32 Ковалёв: я мал для первого тяжёлого веса
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14:39 Взвешивание Bellator 183: Хендерсон и Фрейре показали почти равный вес
14:23 UFC Fight Night 117: Сен-Прю победил Оками удушающим приёмом в первом раунде
13:39 Х. Фьюри: уверен, что смогу объединить титулы в своей весовой категории
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11:58 Хилберто Рамирес сумел сохранить титул чемпиона мира во втором среднем весе
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10:03 Оскар Вальдес защитил титул чемпиона мира в полулёгком весе
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00:04 Х. Фьюри: если говорю, что нокаутирую Паркера, то сделаю это
22 сентября 2017, пятница
22:59 Бивол: не согласен, что Дортикос — явный фаворит в бою с Кудряшовым
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