Бодибилдер скончался после боя с видеоблогером по правилам муай-тай

В Сингапуре трагически завершился выставочный поединок между президентом Всемирной федерации бодибилдинга и атлетизма Прадипом Субраманианом и местным видеоблогером Стивеном Лимом.



Их встреча состоялась в рамках турнира Азиатского бойцовского чемпионата (AFC) и проходила по правилам муай-тай. Примечательно, что изначально Лим должен был провести выставочный бой против совсем другого соперника — певца Сильвестра Сима, однако тот был вынужден отказаться от участия в турнире из-за проблем со страховкой.



Поединок был остановлен во втором раунде, после того как Субраманиану стало плохо на ринге. Лиму присудили победу техническим нокаутом, а его соперника строчно отправили в госпиталь, где он скончался около 21:00 субботы по местному времени, сообщает Today Online. Причины смерти Субраманиана не сообщаются.