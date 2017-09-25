Паркер: я смогу выявить слабые места Джошуа

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозеф Паркер выразил уверенность, что сможет найти слабые стороны Энтони Джошуа, владеющего титулами IBF/IBO/WBA/WBO, если встретится с ним на ринге.



23 сентября в Манчестере Паркер провёл успешную защиту титула в бою с Хьюи Фьюри, над которым одержал победу решением большинства судей.



«Я чувствую, что лучше двигаюсь. У него хорошая мощь, и он сильный чемпион, но если я буду с ним драться, то выявлю его недостатки», — приводит слова Паркера BoxingScene.