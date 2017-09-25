Тренер Ригондо: бой с Гильермо покажет истинную ценность Ломаченко

Наставник кубинского боксёра Гильермо Ригондо Педро Диаз считает, что его подопечному нечего доказывать в бою с чемпионом мира WBO в первом лёгком весе Василием Ломаченко, а потому предстоящая встреча является прежде всего шансом для украинца проявить себя. Бой Ломаченко — Ригондо состоится 9 декабря в Нью-Йорке.



«Подтверждение этого боя — отличная новость. Два двукратных олимпийских чемпиона на одном ринге — это невероятно. Это будет исторический бой.



Весовая категория не станет для Ригондо проблемой. У Ломаченко отличная и серьёзная команда, но и у Риго тоже.



Ригондо нечего доказывать, он добился большего, чем Ломаченко. Это будет отличная возможность для Ломаченко доказать свои истинную ценность», — цитирует Диаса ESPN Deportes.