Паркер может провести следующую защиту титула WBO в Японии в бою с Фудзимото

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер может провести следующую защиту своего титула в Японии или США. Если бой состоится в Японии, то соперником Паркера, вероятнее всего, станет японский боксёр Киотаро Фудзимото (17-1, 9 KО), кандидатура которого устраивает и промоутера, и тренера новозеландца.



«У нас есть возможность провести свободную, а не обязательную защиту», — отметил промоутер Паркера Дэвид Хиггинс, слова которого приводит BoxingScene.



23 сентября Паркер успешно защитил титул в Манчестере в бою с Хьюи Фьюри, над которым одержал победу по очкам.