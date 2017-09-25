Линарес: ничья была лучшим решением в бою Головкин — Альварес

Чемпион мира WBA в лёгком весе Хорхе Линарес поделился своим мнением о выступлении Сауля Альвареса в поединке с обладателем поясов IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным, состоявшемся 16 сентября в Лас-Вегасе.



«Выступление Альвареса в бою с Головкиным мне понравилось гораздо больше, чем то, что он сделал в поединке с Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Он был очень быстрым, очень подвижным, очень сильным. Единственное, что мне не понравилось, — это то, что он слишком часто прижимался к канатам.



Головкин — очень сильный боец. Я думаю, что это заставило Сауля отступать. Я считаю, что Альварес умно провёл бой, но слишком много времени «висел» на канатах. Как по мне, ничья была лучшим решением», — цитирует Линареса BoxingScene.