Тренер Паркера: стиль Джошуа хорошо подойдёт нам

Кевин Барри, тренер чемпиона мира WBO в супертяжёлом весе Джозефа Паркера, хочет для своего подопечного объединительного боя с обладателем поясов IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа.



«Мы находимся в очень хорошем положении, поскольку только что разобрались с обязательным претендентом Хьюи Фьюри, одним из ужасных соперников. Одним из тех, с кем я не хотел встречаться.



Теперь мы вольны подбирать оппонентов и стили, которые подходят Джозефу. Очевидно, что «золотым гусем» для нас является Энтони Джошуа, 18 месяцев назад мы подумали, что встретимся с ним на ринге.



Я думаю, что Джозеф хорошо справится с Джошуа. Стили делают поединки. И я думаю, что его стиль подойдёт нам. Это бой, которого мы хотим», — цитирует Барри BoxingScene.