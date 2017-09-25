Лара: на мой взгляд, Головкин выиграл бой с Альваресом

По мнению чемпиона мира в первом среднем весе по версиям WBA и IBO Эрисланди Лары, обладатель поясов в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий Головкин заслужил победу в бою с Саулем Альваресом. Напомним, что встреча этих боксёров состоялась 16 сентября в Лас-Вегасе и завершилась ничьей.



«Я разговаривал с Головкиным. Перед боем я сказал ему, что ему будет очень тяжело победить Альвареса по очкам. Однако я увидел, что той ночью ему удалось это сделать. Бокс изменился, теперь это больше бизнес, чем спорт. Сейчас бокс находится под влиянием Оскара де ла Хойи, вот что с ним происходит», — цитирует Лару Thaboxingvoice.