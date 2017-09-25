Джейкобс: я вижу, что могу нокаутировать Альвареса

Американский средневес Дэниел Джейкобс уверен, что одержит досрочную победу над Саулем Альваресом, если им доведётся встретиться на ринге.



«Альварес (в бою с Геннадием Головкиным) не показал ничего такого, чего бы я не делал прежде. Я отдаю должное Саулю, он дрался со всей отвагой, но я не думаю, что он заслужил победу или хотя бы приблизился к ничьей. Я полноценный средневес, и моя уверенность теперь возросла до небес.



Как завершится мой бой с Альваресом? Досрочной победой… Я действительно чувствую, что могу сделать свою работу. Я ничего не отнимаю у него, но габариты имеют значение в боксе, физика важна… Я вижу, что остановлю Альвареса», — цитирует Джейкобса BoxingScene.