Тайсон: я фанат Головкина

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон подчеркнул, что ему очень нравится стиль чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина. По мнению Тайсона, Головкин является лучшим бойцом pound-for-pound в современном боксе.



«Я фанат Головкина. На сегодняшний день он лучший боец pound-for-pound. На ринге он не просто воин, он прирождённый убийца. Его цель на ринге — не победа по очкам, а уничтожение соперника, он умеет дать зрителям то, чего они хотят», — цитирует Тайсона Notifight.