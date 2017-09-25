Промоутер Брайанта Дженнингса заинтересован в бое с Паркером

Исполнительный директор Top Rank, занимающейся карьерой чемпиона США Брайанта Дженнингса Боб Арум подчеркнул, что он очень заинтересован в проведении боя между своим подопечным и чемпионом мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозефом Паркером.



«Я разговаривал с промоутером Джозефа Паркера Дэвидом Хиггинсом, и ему понравилась эта идея. Бой должен пройти в США», — цитирует ESPN Арума.



23 сентября в Манчестере Паркер провёл успешную защиту титула в бою с Хьюи Фьюри, над которым одержал победу решением большинства судей.