В поединке Бетербиев — Кёллинг на кону будет стоять вакантный титул IBF

На кону в бою между россиянином Артуром Бетербиевым (11-0, 11 KO) и Энрико Кёллингом (23-1, 6 KO) будет стоять вакантный титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии IBF, сообщает Boxing News. Поединок Бетербиев — Кёллинг состоится в рамках турнира, запланированного на 11 ноября в калифорнийском городе Фресно. Ранее промоутерские торги на право организации этого боя выиграла компания Top Rank.



Пояс IBF стал вакантным после того, как Андре Уорд объявил о завершении боксёрской карьеры, освободив также титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO