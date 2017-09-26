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Ковалёв: имена своих тренеров назову за пять недель до боя

26 сентября 2017, вторник. 11:51 Бокс/ММА

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO Сергей Ковалёв рассказал, когда объявит состав своего нового тренерского штаба. На 25 ноября в Нью-Йорке у россиянина запланирован бой с украинским боксёром Вячеславом Шабранским.

«Всем привет! Хочу всех вас заверить, что с тренерским штабом у меня все в порядке и уже есть договорённость о совместной работе к предстоящему бою. Имя тренеров узнаете за пять недель до боя, а именно тогда я начну боксерский лагерь к 25 ноября. А сейчас я нахожусь с тренером по физподготовке в горном городе Биг-Беар на высоте 2100 метров для ОФП (общая физ подготовка). Все идёт по плану. Всем спасибо за поддержку и переживания», — написал Ковалёв в своём «инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сергей Ковалёв
Новости. Бокс/ММА
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