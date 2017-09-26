Санчес: победа над Макгрегором не должна засчитываться как 50-я для Мейвезера

Известный тренер Абель Санчес, который является наставником чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина, считает, что победа Флойда Мейвезера-младшего над Конором Макгрегором не должна быть засчитана для его рекорда на профи-ринге.



«Я удивлён, что он провёл этот бой. Я понимаю финансовую сторону, но этот бой ничего не привносит в его наследие, и я думаю, что с нашей стороны было бы плохо засчитывать эту 50-ю победу как часть его наследия.



Если он уйдёт и ничего не сделает после этого, я не думаю, что это будет восприниматься как то, что он побил рекорд Рокки Марчиано… Для Мейвезера бой с любителем не следует засчитывать в качестве 50-й победы», — цитирует Санчеса BoxingScene.