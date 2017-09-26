Уайлдер: после того как побью Ортиса, хочу заполучить Джошуа

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер надеется заполучить объединительный поединок с обладателем поясов IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа после того, как сразится с обязательным претендентом Луисом Ортисом.



«Когда я побью его (Ортиса), я хочу заполучить Джошуа. Все знают, что я хочу объединить титулы в супертяжёлом весе. Если бой с Ортисом приблизит объединение титулов, то я не могу его дождаться. Как вы можете видеть, я готов к объединению. Я бросал вызовы другим чемпионам, я вызывал боксёров от Поветкина и до Глазкова, который уклонился от встречи со мной и встретился с Чарльзом Мартином. Я бросал вызов Кличко и Фьюри», — цитирует Уайлдера BoxingScene.

Поединок Уайлдер — Ортис запланирован на 4 ноября в Бруклине (Нью-Йорк, США).