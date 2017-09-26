Дос Сантос перевесил А. Емельяненко на 14 кг перед боем на турнире WFCA 42

Завтра, 27 сентября, в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам WFCA 42. В его рамках состоится возвращение в клетку Александра Емельяненко, не выступавшего почти четыре года. Соперником россиянина станет бразилец Джеронимо дос Сантос.

В преддверии поединка прошла официальная церемония взвешивания. По её результатам дос Сантос оказался тяжелее оппонента. Бразилец показал на весах 129 кг, в то время как Александр Емельяненко потянул на 115 кг.

Сам турнир пройдёт в ГЦКЗ «Россия» в Москве и начнётся в 18:00.