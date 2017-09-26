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Дос Сантос перевесил А. Емельяненко на 14 кг перед боем на турнире WFCA 42

26 сентября 2017, вторник. 19:30 Бокс/ММА

Завтра, 27 сентября, в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам WFCA 42. В его рамках состоится возвращение в клетку Александра Емельяненко, не выступавшего почти четыре года. Соперником россиянина станет бразилец Джеронимо дос Сантос.

В преддверии поединка прошла официальная церемония взвешивания. По её результатам дос Сантос оказался тяжелее оппонента. Бразилец показал на весах 129 кг, в то время как Александр Емельяненко потянул на 115 кг.

Сам турнир пройдёт в ГЦКЗ «Россия» в Москве и начнётся в 18:00.

А. Емельяненко: буду бить Мондрагона сильно и жёстко
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Емельяненко
Новости. Бокс/ММА
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