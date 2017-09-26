Уайлдер: нокаутирую Ортиса за три раунда

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от поединка с Луисом Ортисом, который пройдёт 4 ноября. По заверениям американца, этот бой не продлится и трёх полных раундов.

«Я лучший и самый опасный в супертяжёлом весе. Я настоящий мужчина. Мне всё равно, что собираются делать другие, все они должны попробовать пройти меня. Нет никого, кто сильнее меня физически, психологически и духовно. У меня нокаутирующий удар, и 4 ноября его опробует Ортис. После этого я буду готов к объединительному бою.

Мне нравится агрессивная манера ведения боя Ортиса, именно потому я выбрал его в соперники. Хочу побить его и тем самым доказать, что я настоящий чемпион. Наш бой определённо не пройдёт всю дистанцию. Сейчас я думаю, что всё закончится в третьем раунде, но 4 ноября это может случиться и в первой трёхминутке», — приводит слова Уайлдера World Boxing News.