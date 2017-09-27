Малиньяджи: я бы показал миру, чего стоит Макгрегор

Экс-чемпион мира Поли Малиньяджи сказал, что по-прежнему жаждет сразиться на ринге с Конором Макгрегором.



«Конечно, я бы сразился с Макгрегором. Нет причин даже отвечать на этот вопрос, это очевидно. Я бы буквально показал всему миру, чего стоит Макгрегор, у него нет «шаров», — заявил Малиньяджи, слова которого приводит BoxingScene.



Малиньяджи помогал Макгрегору готовиться к бою с Флойдом Мейвезером-младшим, однако в какой-то момент покинул лагерь ирландца, когда тот опубликовал фото со спарринга, на которых изображено, что он якобы отправил американца в нокдаун. Сам Поли утверждал, что оказался на канвасе после толчка.