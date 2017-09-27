Роуч: на данный момент Кроуфорд — лучший боец P4P

Известный американский тренер Фредди Роуч считает, что на данный момент лучшим боксёром вне зависимости от веса является Терренс Кроуфорд.



«Я думаю, что лучшим боксёром рейтинга pound-for-pound на сегодняшний день является Терренс Кроуфорд, Он умеет боксировать, может сражаться на протяжении всех 12 раундов, может крепко ударить, способен потрясти кого-угодно. В своём последнем бою он победил жёсткого африканского парня (Джулиуса Индонго. — Прим. «Чемпионата»), которого я видел в титульном бою в Москве. И Кроуфорд заставил его выглядеть ординарным бойцом, нокаутировав ударом по корпусу», — цитирует Роуча Badlefthook.