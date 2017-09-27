Деметриус Андраде вернётся на ринг 21 октября в Вероне

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Деметриус Андраде (24-0-0, 16 КО) вернётся на ринг 21 октября в Вероне (Нью-Йорк, США). На эту дату у американского боксёра запланирован нетитульный двенадцатираундовый поединок с соотечественником Алантезом Фоксом (23-0-1, 11 КО), сообщает BoxingScene.



Последний свой поединок Андраде провёл в марте этого года против Джека Кулькая, которого победил разделённым решением судей. Отметим, что с 2014 по 2016 год американец проводил не более одного поединка за год.