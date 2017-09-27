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Головкин стал лидером рейтинга P4P, Ковалёв — пятый

27 сентября 2017, среда. 11:10 Бокс/ММА

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий Головкин поднялся на первое место в рейтинге лучших боксёров вне зависимости от веса по версии авторитетного журнала The Ring. Ранее на первом месте располагался американец Андре Уорд, однако после объявления о завершении карьеры он больше не учитывается в рейтинге.

На третьей строчке располагается украинец Василий Ломаченко, владеющий титулом WBO в первом лёгком весе, а на пятой — экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв.

Рейтинг P4P по версии The Ring:
1. Геннадий Головкин (Казахстан)
2. Теренс Кроуфорд (США)
3. Василий Ломаченко (Украина)
4. Гильермо Ригондо (Куба)
5. Сергей Ковалев (Россия)
6. Сауль Альварес (Мексика)
7. Майки Гарсия (США)
8. Наоя Иноуэ (Япония)
9. Эррол Спенс (США)
10. Висаксил Вангек (Таиланд).

Источник: The Ring Сообщить об ошибке
Теги
Андре Уорд Василий Ломаченко Геннадий Головкин Сауль Альварес Сергей Ковалёв Теренс Кроуфорд
Новости. Бокс/ММА
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