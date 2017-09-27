Альварес: хочу, чтобы реванш с Головкиным был моим первым боем в 2018 году

Мексиканский боксёр Сауль Альварес сказал, что не желает проводить промежуточных боёв перед матчем-реваншем с чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадием Головкиным.



«Я хочу, чтобы это был мой первый бой в 2018 году. Я не хочу другой бой, который не будет противостоянием с Головкиным. Это то, что мы пытаемся сделать.



Я чувствую, что победил в первом бою, но это бокс. Я обещал всем, что это будет отличный бой, я очень доволен тем, что сделал. Болельщики были счастливы, и теперь они хотят видеть реванш», — цитирует Альвареса BoxingScene.