Ф. Емельяненко: спортсмены не должны применять навыки, кроме случаев самообороны

Известный российский боец ММА Фёдор Емельяненко сообщил, что к последующим боям он будет готовиться в Новогорске, где сегодня была открыта школа единоборств его имени. Говоря о молодых спортсменах, он подчеркнул, что применять навыки, полученные во время тренировок, они должны только в целях самообороны.



«Воспитательная часть нашего спорта — это основная часть. Делаем акцент на том, что каждый человек уже отличается от своих сверстников силой, но пользоваться он должен ей только в случаях самообороны.



Я думаю очень часто здесь заниматься. Готовиться к боям я буду в этом зале. Будем наших друзей боксёров приглашать, проводить мастер-классы. Мы будем открыты для всех, сотрудничать со всеми. Будем голландских тренеров приглашать, тренеров из Старого Оскола», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.