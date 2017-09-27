Промоутер Ковалёва: Стивенсону уже 40, и мне неизвестно его будущее

Промоутер Кэти Дува, которая ведёт дела Сергея Ковалёва, подчеркнула, что бой с Адонисом Стивенсоном маловероятен. Впереди Ковалёва ждёт поединок с украинским боксёром Вячеславом Шабранским 25 ноября в Нью-Йорке.



«Стивенсон? Сначала он сказал, что хочет боя с Ковалёвым, затем передал через менеджера Эла Хэймона, что не готов к этому. На этой неделе ему исполнилось 40, поэтому хотелось бы сказать: с днём рождения, Адонис. Ему 40, и мне неизвестно его будущее. Похоже, он и сам не уверен в том, как долго будет продолжать. История практически свершилась, но, к сожалению, он передумал», — цитирует Дуву BoxingScene.