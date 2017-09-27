Эванс: не могу позволить себе уйти сейчас

Боец смешанного стиля Рашад Эванс заявил, что не собирается завершать карьеру после четырёх поражений подряд. Эванс добавил, что при выборе весовой категории он предпочёл бы выступать в полутяжёлом весе.



«Я не могу позволить себе уйти сейчас. После этого я бы никогда не ощутил спокойствия в своей жизни. Я бы ночами смотрел в потолок, не принимая действительности. Весовая категория? Нужно это обсудить, но, кажется, выступать в полутяжёлом весе для меня было бы лучше», — цитирует Эванса MMAFighting.com.