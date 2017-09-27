Александр Емельяненко одержал победу в первом поединке после выхода из колонии. Соперником российского бойца был Джеронимо Мондрагон из Бразилии. Этот бой стал первым для Емельяненко с 2014 года. Поединок завершился в первом раунде победой Емельяненко техническим нокаутом.



Емельяненко в мае 2015 года был приговорён к 4,5 годам тюрьмы за изнасилование. В конце ноября 2016 года спортсмен вышел на свободу. Воронежский областной суд назначил ему два года исправительных работ вместо неотбытого в колонии срока.