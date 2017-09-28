Александр Емельяненко поблагодарил Рамзана Кадырова

Российский боец смешанных единоборствАлександр Емельяненко после победного боя с Джеронимо Мондрагоном из Бразилии поблагодарил после боя главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.



«Рамзан Ахматович, спасибо вам за поддержку, доверие. Я вас не подведу. Мама, можешь спокойно ложиться спать, я здоров. «Ахмат» — сила!», — сказал Емельяненко.



Емельяненко в мае 2015 года был приговорён к 4,5 годам тюрьмы за изнасилование. В конце ноября 2016 года спортсмен вышел на свободу. Воронежский областной суд назначил ему два года исправительных работ вместо неотбытого в колонии срока.