Ф. Емельяненко: книги писать я не планировал

Известный российский боец ММА Фёдор Емельяненко рассказал, что не планирует писать автобиографическую книгу, как это делают многие известные спортсмены.



«Книги писать я не планировал. Моя личная жизнь, наверное, расписана в интернете. Будем работать здесь, все вместе готовиться к боям. У всех будет возможность поработать рядом со мной и другими известными спортсменами», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее Емельяненко сказал, что уже знает, против кого проведёт свой следующий поединок в Bellator, однако пока не может официально объявить имя соперника.