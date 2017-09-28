Кургин: школа Емельяненко может дать возможность молодым ребятам стать как Фёдор

Президент «Академии бокса» Тимофей Кургин прокомментировал открытие Фёдором Емельяненко своей школы ММА в Новогорске.



«Это замечательная возможность сделать не только зал и проект, это может стать домом чемпионов нашего знаменитого борца Фёдора Емельяненко. Мы надеемся, что для молодых ребят это будет возможностью стать такими же, как Фёдор. Стать бойцами и войнами.



MМА на сегодня — это самый массовый спорт в мире и России из единоборств. Но борцы и боксеры — это одна большая семья. Поэтому, развивая спорт, единоборства, мы даём толчок для развития молодёжи. Молодые люди будут заниматься спортом, а не ерундой», — приводит слова Кургина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.