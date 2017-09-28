Кравцов: часть боксёров сборной освобождена от участия в чемпионате России

Главный тренер сборной России Эдуард Кравцов рассказал, что далеко не все российские боксёры, участвовавшие в чемпионате мира 2017 года в Германии, примут участие в грядущем чемпионате РФ. Часть спортсменов была освобождена от выступлений из-за большого количества боёв.



«Из участников чемпионата мира в Грозном выступит только Максим Бабанин (свыше 91 кг). Виталий Дунайцев (до 64 кг) пропустит турнир из-за травмы, часть спортсменов мы освободили от участия по результатам чемпионата мира, а часть — из-за большого количества проведённых в этом году боев. Больше 12 поединков провели Василий Егоров (до 49 кг), Габил Мамедов (до 60 кг) и Сергей Собылинский (до 69 кг), и они освобождены.

Пока непонятна ситуация по Петру Хамукову (до 75 кг), у нас нет никакой информации ни от федерации бокса Санкт-Петербурга, ни от его личного тренера», — цитирует Дунайцева «Р-Спорт».

Чемпионат России будет проходить в Грозном с 30 сентября по 8 октября.