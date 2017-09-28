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Мейвезер-младший: я стал миллиардером, и это было легко

28 сентября 2017, четверг. 16:57 Бокс/ММА

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший сказал, что уже якобы стал миллиардером. Интересно, что перед боем американца с Конором Макгрегором, за который он предположительно в общей сложности получил $ 300 млн, журнал Forbes оценивал его общий заработок за карьеру в $ 700 млн.

«Я уже заработал миллиард долларов. Это было легко! У нас много проблем, но деньги не являются одной из них», — цитирует Мейвезера TMZ Sports.

Ранее американец сообщил, что ещё не обналичивал чеки за поединки с Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором.

Мейвезер-младший ещё не обналичил чеки за поединки с Пакьяо и Макгрегором
Источник: TMZ Сообщить об ошибке
Теги
Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
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