Мейвезер-младший: я стал миллиардером, и это было легко

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший сказал, что уже якобы стал миллиардером. Интересно, что перед боем американца с Конором Макгрегором, за который он предположительно в общей сложности получил $ 300 млн, журнал Forbes оценивал его общий заработок за карьеру в $ 700 млн.



«Я уже заработал миллиард долларов. Это было легко! У нас много проблем, но деньги не являются одной из них», — цитирует Мейвезера TMZ Sports.



Ранее американец сообщил, что ещё не обналичивал чеки за поединки с Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором.

Мейвезер-младший ещё не обналичил чеки за поединки с Пакьяо и Макгрегором