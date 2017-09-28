Макгрегор отменил встречу с фанатами

Встреча чемпиона смешанных единоборств в лёгком весе Конора Макгрегора с поклонниками была отменена без объяснения причин, сообщает Bloodyelbow. Мероприятие под названием «Вечер с Конором Макгрегором – лично и вблизи» должно было состояться в Лондоне 30 сентября, однако в итоге встреча Конора с фанатами сорвалась.



Билеты на мероприятие продавались по ценам, достигающим 1100 фунтов за место, теперь ожидается, что деньги фанатам будут возвращены. Примечательно, что Макгрегор не появлялся на публике после боя с Флойдом Мейвезером, в котором он уступил сопернику техническим нокаутом.