Поединок Оверим — Нганну состоится 2 декабря

Голландский боец смешанных единоборств Алистер Оверим, выступающий в тяжёлом весе, проведёт следующий бой против французского тяжа Франсиса Нганну. Поединок состоится в Детройте (штат Мичиган, США) в рамках турнира UFC 218 2 декабря.



На счету Алистера Оверима на настоящий момент 43 победы, из которых 19 одержаны нокаутом и столько же приёмами, при этом Оверим 15 раз терпел поражение, и один поединок был признан несостоявшимся. На счету французского оппонента Оверима 10 побед (6 нокаутом) и одно поражение.