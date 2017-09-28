Биспинг: Кормье, я готов провести с тобой поединок

Чемпион UFC в среднем весеМайкл Биспинг поведал, что чемпион в полутяжёлом весе Даниэль Кормье хочет провести с ним поединок. По словам Биспинга, он готов принять вызов.



«В прошлые выходные мы работали вместе на FOX, и Кормье постоянно повторял: «Майкл, я хочу провести с тобой поединок». Он повторял это в эфире, в гостинице, постоянно. Я не знаю, шутил он или говорил серьёзно. Если он был серьёзен, то я готов провести с ним следующий бой, даже несмотря на то что я объявил об уходе из спорта. Это был бы великий поединок. Даниэль, если это не было шуткой, то я готов провести с тобой поединок», — цитирует Bloodyelbow Майкла Биспинга.