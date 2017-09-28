Портер и Гранадос проведут поединок 4 ноября

4 ноября в Бруклине на арене Barclays Center состоится вечер бокса, главным событием которого станет титульный бой за звание чемпиона мира в супертяжёлом весе между Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом.

В андеркарде вечера состоятся титульный бой с участием россиянина Сергея Липинца и поединок Дэниела Джейкобса, который выступит впервые после поражения во встрече с Геннадием Головкиным.

Стало известно также, что на турнире выступит ещё один экс-чемпион. Шон Портер, владевший титулом WBA в полусреднем весе, встретится с Адрианом Гранадосом, сообщает Boxingnews24.

Для Портера этот бой станет первым с апреля 2017 года, когда он победил Андре Берто. Что касается Гранадоса, то предыдущий поединок он провёл в феврале этого года, когда в конкурентном бою уступил Эдриену Бронеру.