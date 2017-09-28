Рамирес хочет встречи с Дигейлом или Юбэнком

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO Гилберто Рамирес рассказал о дальнейших планах, заявив, что хотел бы встречи с чемпионом мира по версии IBF Джеймсом Дигейлом или обладателем пояса по версии IBO Крисом Юбэнком.

«Я не люблю находиться вне тренировочного процесса слишком долго. Я всегда стараюсь быть в форме, потому что понимаю, что возможность может прийти неожиданно, и я хочу быть готовым, не предоставляя соперникам дополнительного преимущества. Так что отдохну неделю и вернусь к работе.

Я хочу быть в деле, мне бы хотелось вернуться в декабре и провести поединок с топ-оппонентом. Я не боюсь никого. Я чемпион и докажу это. Если бы мне дали возможность выбрать, я бы встретился с Юбэнком или Дигейлом. Ради этого я готов поехать в Англию», — цитирует Рамиреса BoxingScene.