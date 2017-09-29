Хирн: в 2018 году Джошуа встретится с победителем боя Уайлдер — Ортис

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа, обещает, что его подопечный проведёт бой с победителем пары Уайлдер — Ортис в следующем году.

«Бой между Уайлдером и Ортисом — отличное событие. Хотя Деонтей до сих пор не был участником реально хороших боёв, он в отличной форме. Если он пройдёт Ортиса, мы готовы к переговорам по супер-бою. Вообще-то, Джошуа без проблем проведёт поединок с любым. Мы хотим встретится с победителем пары Деонтей Уайлдер — Луис Ортис весной или летом 2018 года.

Я вам гарантирую, что вы увидите такое противостояние в следующем году. Что касается недавнего поединка Паркера с Фьюри, то это было одно из худших зрелищ, которое я видел в супертяжёлом весе, но у Джозефа всё ещё есть пояс, который мы хотим", — цитирует Хирна BoxingScene.

Встреча между Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом пройдёт 4 ноября.