Тренер Макгрегора: Конор хотел сразиться с Малиньяджи по правилам ММА

Джон Кавана, тренер Конора Макгрегора, сказал, что ирландский боец был не прочь сразиться с Поли Малиньяджи, но по правилам ММА. Ранее экс-чемпион мира по боксу Малиньяджи неоднократно заявлял о готовности провести бой с Макгрегором по правилам бокса.



Малиньяджи помогал Макгрегору готовиться к бою с Флойдом Мейвезером-младшим, однако в какой-то момент покинул лагерь ирландца, когда тот опубликовал фото со спарринга, на которых изображено, что он якобы отправил американца в нокдаун. Сам Поли утверждал, что оказался на канвасе после толчка.



«Конор хотел этого. Он сказал мне: «Давай затащим его в восьмиугольник», и я ответил, что нет никакой возможности того, чтобы он дрался по правилам ММА. Когда Конор хотел получить боксёрскую лицензию, то они могли видеть его второй бой с Диаасом, в котором было более 25 минут бокса. Зачем Поли идти в ММА? Он никогда не дрался в ММА», — цитирует Кавану BoxingScene.